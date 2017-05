Muore a Londra a 25 anni, Vercellese in lutto

VERCELLI - Asigliano in lutto, ma non solo, per la morte di Elettra Gnan (25 anni) colpita l'altroieri da una crisi cardiaca che si è rivelata fatale. La ragazza si trovava a Londra, dove viveva da circa un anno, e dove stava cercando di trovare lavoro, perfezionare l'inglese e maturare un'esperienza di vita all'estero. La ragazza è conosciuta in tutto il Vercellese. La giovane, infatti, si era diplomata al Liceo Artistico Alciati della città. Anche la sua famiglia è conosciuta: la madre, Angela Olmo, è funzionaria all'Agenzia delle Entrate ed il padre, Ferruccio Gnan, in pensione, per anni è stato un collaboratore della Pro Vercelli calcio. Ancora da stabilire la data del funerale, che sarà programmato appena la salma rientrerà dalla capitale inglese.