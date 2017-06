Torna in città la «Vercelli che pedala»

VERCELLI – Torna come di consueto la «cicloturistica più amata dai vercellesi». La «Vercelli che pedala», che domenica 11 giugno taglierà il traguardo delle 44 edizioni, è uno degli eventi più attesi dell’intera stagione. Merito del Velo Club Vercelli di patron Venio Trebaldi che ha saputo, sin dal 1974, ha creare un evento che abbina sport, amicizia e voglia di trascorrere alcune ore all’aria aperta a contatto con la natura. Invariato ovviamente il format.

Il programma

Alle 8.00 ritrovo in P.za Pajetta e partenza alle 9 per una pedalata di 29 km lungo l'itinerario Vercelli-Olcenengo, Tenuta Drusiana, sosta-ristoro, Olcenengo-Vercelli. Ad ogni iscritto, sacchetto ristoro da consumarsi durante la sosta; panissa e bevanda all'arrivo in P.za Pajetta. Ai primi 500 iscritti un simpatico ricordo.

Fantasia e premi particolari

Un’altra peculiarità della «Vercelli che pedala» è quella della fantasia: si può partecipare alla kermesse con ogni sorta di bicicletta. inoltre, premi e riconoscimenti per particolari ai gruppi più numerosi, il partecipante più giovane o più anziano, la bicicletta più estrosa etc. Iscrizioni (a pagamento) presso il Punto allestito in P.za Pajetta fino all'9 giugno, 16.30–19.30. In caso di maltempo la pedalata sarà rinviata a domenica 18 giugno con programma immutato. Info: Velo Club Vercelli Tel. 0161. 294090