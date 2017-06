Torna a grande richiesta Vola@Vercelli

VERCELLI – A chi non piacerebbe provare l'emozione del volo. A Vercelli il 17 e 18 giugno si può. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna, grazie all'Areo Club, Vola@Vercelli, l'evento che ti fa volare. Potrete dunque finalmente vivere la vostra esperienza da piloti sui nostri aerei o tuffarvi da 4.200 metri in tandem nel cielo di Vercelli o mettervi alla prova ai comandi di un simulatore professionale: per due giorni l'aeroporto di Vercelli vi farà vivere emozioni indimenticabili. Un evento unico da non perdere. Lo staff e gli istruttori dell'Aero Club Vercelli saranno a vostra disposizione per rispondere a domande, effettuare voli di ambientamento o anche semplicemente per farvi curiosare un po’. Oltre alle attività sarà possibile visitare alcune aree dell’aeroporto e conoscere i diversi velivoli che effettuano attività presso l'aeroporto di Vercelli, sarà disponibile il fresco dehor, il bar e il ristorante pizzeria con forno a legna. Prenotate o chiamate per avere informazioni su Vola@Vercelli al 327 22 69 135.