Vercelli: piromane dà fuoco a tre auto

VERCELLI - Nottata impegnativa per i vigili del fuoco di Vercelli che, in meno di un'ora, questa notte, venerdì 21 luglio, sono intervenuti per spegnere tre veicoli dati alle fiamme.

I FATTI - La prima chiamata è arrivata intorno alle 3 da via Rodi, dove a essere incendiata è stata una Peugeot 206. Pochi istanti e scatta un nuovo allarme, questa volta in via Paisiello, dove a bruciare è una Citroen C2, e qualche minuto dopo, nei pressi di Piazza Lanza, una Fiat Punto.

INCENDI DOLOSI - Tutti i roghi, da quanto appreso dalla Questura di Vercelli, di origine dolosa. Ora sono in corso accertamenti per risalire all'identità del piromane, l'ultimo in ordine di tempo, dopo i due identificati e indagati negli scorsi mesi. Fondamentali, in questo caso come in altri, saranno le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Dai fotogrammi arriverà il volto del vandalo che, se conosciuto, potrebbe avere le ore contate prima di essere indagato.