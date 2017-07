Truffatore seriale bloccato dai carabinieri

VERCELLI - Un 53enne di origini rumene, I.B., è stato arrestato dai carabinieri di Vercelli per truffa. Su di lui pendeva un mandato di carcerazione internazionale, emesso dal Tribunale di Landshut, in Germania.

LA CONDANNA - Sembra, dalle prime informazioni, che l'uomo avesse commesso diversi raggiri, tanto da essere stato condannato a dieci anni di reclusione. Rifugiatosi in Italia, non è comunque riuscito a sfuggire alla giustizia. Bloccato dai carabinieri, è stato portato all'aeroporto di Milano Malpensa e imbarcato, sotto scorta, per la Germania, nelle cui carceri sconterà la sua condanna.