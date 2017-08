Vercelli, ubriachi al volante: denunciati dalla Polizia

VERCELLI - Domenica 13 agosto, verso le 4, nel corso di un servizio di controllo notturno effettuato dalla Polizia di Stato in Corso Matteotti, un veicolo non si è fermato all'alt imposto dagli uomini in divisa. Questi ultimi, messisi subito all’inseguimento, hanno raggiunto e fermato il mezzo poco dopo in Corso Tanaro. A bordo del veicolo Alfa Romeo "147" di colore nero è stato identificato il conducente, A.A., 27 anni originario di Aosta e residente a Verres che evidenziava, fin da subito, sintomi correlati all’ingestione di bevande alcoliche, quali occhi lucidi, forte alito vinoso ed un’eccessiva, quanto mai inappropriata, loquacità. Dopo una prova preliminare, con esito positivo (1.26 g/l.) , effettuata tramite precursore Alcoblow, l'uomo è stato sottoposto a prova etilometrica con apparecchiatura Alcotest (1.21 g/l.)

Per questi motivi, A.A. è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, nonché sanzionato per non essersi fermato all’alt della Polizia.

CONTROMANO - Poco dopo, intorno alle ore 5.50 la volante della Questura di Vercelli, mentre stava transitando in Corso Libertà, ha notato sopraggiungere in contromano un’autovettura modello Seat Leon di colore nero, che per poco non ha urtato la macchina dei poliziotti. Grazie alla tempestività degli agenti, l’auto è stata immediatamente fermata e non vi sono stati danni a cose o persone. Il conducente, S.L. 32 anni, residente a Novara, apparso in evidente stato di ebrezza come confermato dalle prove alcoolemiche effettuate che davano un esito di 2.5 g/l, è stato, denunciato per guida in stato di ebrezza, nonché sanzionato amministrativamente per circolazione in contromano.