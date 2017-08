Desana: a fuoco Cascina Teresina

VERCELLI - Due squadre dei vigili del fuoco di Vercelli sono state impegnate dalle 5 alle 7 di oggi, martedì 15 agosto, per un incendio scoppiato a Cascina Teresina, a Desana. L'immobile, già centro sociale, è da tempo disabitato e utilizzato dai giovani della zona come ritrovo per intrattenersi e fare festa. E così sarebbe dovuto essere anche oggi, se qualcuno non avesse appiccato il fuoco agli attrezzi che dovevano servire per preparare una grigliata e che qualcuno aveva lasciato lì per il pranzo di Ferragosto. A scoprirlo sono stati i pompieri, una volta domato il rogo, fortunatamente contenuto. Adesso sono in corso indagini, da parte delle forze dell'ordine, per scoprire l'identità del piromane e capire i motivi del gesto.