Muore lungo la provinciale per Alice Castello

CIGLIANO - In viaggio con la moglie accusa un malore e muore lungo la strada provinciale che collega Viverone ad Alice Castello. Il tragico episodio è avvenuto ieri, domenica 15 agosto. Neviglio Vigliano, 68 anni, malato da tempo, era uscito per fare un giro in auto con la moglie, Franca Acotto, 74, originaria di Cerrione. Mentre stavano rientrandona casa, a Cigliano, l'uomo aveva chiesto alla donna, che era al volante, di bloccare la Fiat Bravo, per un bisogno impellente. Fatti pochi passi, si era accasciato a terra, lungo il ciglio della strada. Attimi di paura, per la moglie che, senza perdersi comunque d'animo, aveva subito rischiesto l'invio dei soccorsi. Pochi minuti e un'ambulanza del 118 giungeva sul posto. Per il 68enne, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Era morto quasi senza accorgersene, stroncato da un malore, come è stato in seguito riferito dai medici ai carabinieri.