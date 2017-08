Vercelli, prosegue l'opera di disinfestazione delle zanzare

VERCELLI - Prosegue l'opera di disinfestazione zanzare in città. Ieri e oggi, 16 e 17 agosto, saranno oggetto dei lavori di disinfestazione le seguenti aree verdi di Vercelli. Mercoledì 16 agosto. Anello esterno: Corso Rigola, Corso Alessandro Volta, Viale Torricelli, Corso Guglielmo Marconi, Corso Salamano, Corso Amedeo A. di Quaregna, Via Zambeccari, Corso XXVI aprile. Giardini Don Giovanni Brevi, Corso Ivrea, Rione isola (Gardini via Trento–Restano; Piazza Irigoyen–via Arles), Villaggio concordia ( Giardini: via Monfalcone, via Antonio Gramsci).



GIOVEDi' - Centro: Parco Iqbal masih , Parco Camana, via XX settembre, Parco Kennedy, Piazza Roma, Corso Gastaldi, , Corso Alcide de Gasperi, Giardini Don Secondo Pollo, Via Alessandro di Gifflenga, corso Italia, Corso Palestro, Viale della Rimembranza, Piazza Mazzini, Corso Garibaldi, Corso San Martino. Via Goito, Via Ariosto, corso Abbiate, largo G, Giusti, Via Guido Cavalcanti. L’opera di disinfestazione sarà effettuata a partire dalle ore 23 fino alle ore 4.