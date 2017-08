Vercelli, avviso orale della polizia ad uno dei piromani del luglio scorso

VERCELLI - Nella giornata di ieri, la divisione anticrimine della Questura di Vercelli ha notificato a uno dei due soggetti resisi responsabili degli atti incendiari nella notte del 21 luglio, l’avviso orale del Questore (i fatti). La misura di prevenzione in questione è stata adottata anche in virtù dei precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona di F.C., classe 1989, nato e residente in Provincia di Torino, di fatto domiciliato a Vercelli, le cui condotte denotano la persistenza e l’attualità di un atteggiamento antigiuridico e non rispettoso di forme di convivenza sociale. Nello specifico l’indagato è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge: in caso contrario, secondo un principio di gradualità, nei suoi confronti potranno essere adottate ulteriori misure di prevezione maggiormente afflittive.