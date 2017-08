Vercelli, dal profilo Facebook del sindaco inviati virus informatici

VERCELLI - Hackerato il profilo Facebook del sindaco Maura Forte. I fatti sono dei giorni scorsi, quando una serie di utenti si sono visti recapitare messaggi dalla posta del sindaco, che rimandavano a video da aprire e visionare, probabilmente virus informatici. Il primo cittadino è stata subito informata da amici e conoscenti, modificando i codici di accesso di username e password del proprio profilo, in modo da bloccare il pirata informatico. Tutto da capire come sia stato possibile carpire i codici di Maura Forte, che sta valutando se rivolgersi alle autorità della polizia postale per le denunce del caso.

Uno dei messaggi (© Maura Forte)