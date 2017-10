Lincenza sospesa a un «Compro oro» per 15 giorni

VERCELLI - Il questore di Vercelli ha disposto la sospensione della licenza, per 15 giorni, a un esercizio commerciale del centro cittadino, che si occupa della compravendita di preziosi. La decisione è stata presa a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri, i quali avevano rinvenuto monili di valore provento di furto e mai registrati. Inoltre, tra la clientela del «Compro oro», risultavano diversi soggetti denunciati nel recente passato per reati contro il patrimonio. Ma non basta. Già ad aprile il negozio era stato chiuso per cinque giorni, in quanto privo delle dovute registrazioni, e nel 2013 segnalato per diverse violazioni.