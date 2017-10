Biellese suicida a Vercelli

VERCELLI - Tragedia a Vercelli dove una donna di 52 anni, residente nel Biellese, si è tolta la vita gettandosi da un ponte. È accaduto domenica 22 ottobre, ma la notizia è trapelata soltanto oggi. Affetta da tempo da crisi depressive, la vittima ha raggiunto la vicina provincia per farla finita. Raggiunto il ponte di San Quirico, a Boccioleto, e, prima che qualcuno riuscisse a bloccarla, si è gettata di sotto. A scorgere il corpo alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi. Per la 52enne, però, non vi era più nulla da fare.