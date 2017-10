Tenta di rubare le offerte in chiesa

VERCELLI - Entra nella chiesa parrocchiale di San Barnaba, a Villata, per mettere a segno un colpo e viene sorpreso dal parroco. A venire denunciato dai Carabinieri per tentato furto aggravato è stato un 57enne di Casale Monferrato, noto da tempo alle Forze dell'Ordine per aver messo a segno reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la persona.

LA FUGA È DURATA POCO - L'uomo, lo scorso 20 ottobre, si era introdotto nella canonica e aveva cercato di scassinare una cassetta delle offerte, dandosi poi alla fuga su una Fiat Punto. Il parroco 70enne aveva cercato inutilmente di bloccarlo, però aveva preso il numero di targa dell'auto, che aveva subito trasmesso ai carabinieri. E la fuga del 57enne è durata poco. È stato infatti intercettato e bloccato, poco distante, da una pattuglia dell'Arma.