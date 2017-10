Controlli della Polizia in alcuni locali a Vercelli e Santhià

VERCELLI - Sono proseguiti nei giorni scorsi i servizi sul territorio, questa volta finalizzati al controllo dei locali, organizzati dalla Questura di Vercelli in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine di Torino. In tutto sono uscite in strada cinque pattuglie, per un totale di 25 uomini, che si sono affiancati a quelli già presenti nei turni di routine. Oltre a Vercelli, l'attività si è estesa anche all'abitato di Santhià. Nove i posti di controllo effettuati, per un totale di 30 veicoli controllati, venti persone identificate, e sei locali visitati, di cui uno non trovato del tutto in regola.