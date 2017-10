Valsesia, denunciati per truffa 4 guardaparco

VALSESIA - Quattro guardiaparco in forza a un ente naturalistico dell'Alta Valsesia sono stati sospesi dal servizio e verranno denunciati per truffa. Il gruppetto, di età compresa tra i 55 e i 63 anni, durante le ore lavorative si occupava delle proprie esigenze personali, assentandosi dal servizio. A scoprirlo i Carabinieri della Compagnia di Borgosesia che, coordinati dal pubblico ministero Davide Pretti, della Procura di Vercelli, hanno avviato un'indagine durata sei mesi.

SOSPESI PER NOVE MESI - Durante tutto questo tempo, i quattro «furbetti del cartellino» sono stati tenuti sotto stretta osservazione, pedinati e ripresi con videocamere. Alla fine il quadro emerso è stato sconcertante. Durante i turno di lavoro, che certificavano regolarmente, si occupavano del proprio giardino, effettuavano commissioni o aiutavano i familiari in attività private. Ma non solo. Spesso trascorrevano ore al bar o al ristorante. Ora sono stati sospesi dal lavoro per nove mesi e il loro supervisore, una donna di 40 anni, indagata per omesso controllo.