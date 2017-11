Carabinieri sorprendono coppia con arnesi da scasso

VERCELLI - Viaggiavano in auto, con nel bagagliaio oggetti atti allo scasso. A intercettarli, a Roasio, sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Vercelli. Si tratta di un uomo di 58 anni e di una donna di un anno più giovane, entrambi residenti a Casale Monferrato. La coppia non ha saputo giustificare ai militari dell'Arma il possesso di grimaldelli e quant'altro, e, oltre alla denuncia, è stata munita di foglio di via obbligatorio.

DROGA E GUIDA SENZA PATENTE - Indagato, questa volta a Valduggia, un 50enne di Borgosesia, noto da tempo alle Forze dell'Ordine, per detenzione di stupefacenti. È stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana e, nella sua abitazione, è stato recuperato il materiale necessario per il confezionamento di eventuali dosi. In ultimo, una donna di 40 anni, residente a Tronzano, è stata sorpresa a Bianzè al volante di una Bmw senza aver mai conseguito la patente. Non è la prima volta, da quanto emerso dagli accertamenti, che la 40enne si macchia di un simile reato.