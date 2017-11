A Vercelli l'asilo degli orrori

VERCELLI - Orrore a Vercelli dove tre maestre d'asilo sono state arrestate dalla Polizia con la pesante accusa di maltrattamenti nei confronti degli allievi, di età compresa fra i tre e i cinque anni. L'indagine era scattata lo scorso mese di maggio, quando una mamma si era presentata in Questura fornendo prove convincenti sul fatto che in quella scuola qualcosa non funzionava. D'accordo con la Procura, sono così state piazzate telecamere nelle aule, nei corridoi e in mensa.

LE INDAGINI PROSEGUONO - Le immagini, raccapriccianti, hanno raccontato di bambini percossi, strattonati, trascinati a terra, e poi punizioni eccessive e umiliazioni di ogni sorta. A giorni le tre maestre finite in manette verranno sentite dal giudice per le indagini preliminari, mentre le indagini proseguono. Gli investigatori vogliono parlare coi genitori dei bambini, anche di quelli che sono stati trasferiti in un altro istituto.