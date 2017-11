Pro Vercelli al lavoro e con la testa a Parma e Venezia

VERCELLI - La squadra allenata da Grassadonia ha ripreso oggi la preparazione in vista della partita di sabato contro il Parma, con una sessione di allenamento pomeridiana a porte aperte. Trasferta di Parma che vedrà assente Elia Legati, punto fermo della difesa vercellese, che salterà la partita dopo il cartellino giallo rimediato durante il match di sabato.

IL PUNTO - Il centrale difensivo infatti era in diffida e, giunto alla quinta ammonizione, sarà soltanto spettatore al match del «Tardini». Testa al Parma e subito dopo il Venezia, per due trasferte insidiose contro due ottime pretendenti per la Serie A. L’entusiasmo però, può fare la differenza: dopo la vittoria di misura nel derby col Novara infatti, la squadra vercellese è riuscita a conquistare 7 punti nelle ultime 4 partite e a raggiungere il quint’ultimo posto, a -1 dalle rivali Foggia e Brescia. La lotta per la salvezza è quindi sempre più combattuta, con 5 squadre in 3 punti e con la Pro che spera di portare a casa risultati per uscire dalla zona play-out, magari già a partire da sabato nella sfida con il Parma.