Mette in vendita una videocamera ma è una truffa

VERCELLI - Un 35enne di Acireale è stato denunciato dai carabinieri del Comando provinciale di Vercelli per truffa. Messo in vendita una videocamera, attraverso uno dei tanti siti on line, si era fatto inviare 200 euro, a titolo di caparra, da un vercellese, per poi rendersi irreperibile. Identificato, ora dovrà fare i conti con la giustizia, dopo che la vittima si è rivolta ai Carabinieri.