Carabinieri: ritirate quattro patenti

VERCELLI - Sono proseguiti, in questi giorni, i controlli effettuati dai Carabinieri su tutto il territorio vercellese per contrastare il triste fenomeno delle «stragi del sabato sera». In particolare, sono state impiegate quattro pattuglie che hanno fermato e denunciato altrettanti automobilisti, dai 22 ai 73 anni di età, provenienti da Novara e Casale Monferrato, messisi alla guida con qualche bicchiere di troppo in corpo. A tutti, oltre alla denuncia, è stata ritirata la patente.