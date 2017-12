Borgosesia: uomo indagato per spaccio

BORGOSESIA - Controllato a Varallo, viene trovato dai Carabinieri in possesso di cinque grammi di marijuana. Protagonista della vicenda, un 42 enne di Borgosesia, noto da tempo alle Forze dell'Ordine, che la droga la teneva in una tasca dei pantaloni. Nella sua abitazione, inoltre, i militari dell'Arma, hanno ritrovato anche un bilancino di precisione. Da qui la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgosesia (Carabinieri)