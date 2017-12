Vercelli: bloccato «topo da appartamento»

VERCELLI - Un 25enne di Castelvetrano (Trapani) è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Vercelli per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il giovane, salito sul treno che da Torino porta al capoluogo piemontese, era sprovvisto di biglietto e, quando il capotreno glielo aveva fatto notare, si era inalberato. Il primo, a quel punto aveva informato le Forse dell'Ordine e, all'arrivo, il giovane era stato bloccato. Il suo eccessivo nervosismo aveva fatto immediatamente capire agli agenti che qualcosa, in lui, non andava. Perquisito, dallo zaino sono spuntati cinque spadini dentellati e tre estrattori di metallo. Oggetti usati esclusivamente dai «topi di appartamento». Da qui la denuncia nei confronti del giovane.