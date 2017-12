Santhià: Elisabetta Luvera è viva e sta bene

Santhià ha tirato un sospiro di sollievo. Elisabetta Luvera, la 38enne scomparsa poco prima di Natale, è viva e sta bene. Nelle scorse ore la donna, attraverso una telefonata, si è messa in contatto con i familiari, rassicurandoli, sulle sue condizioni.La notizia ha fatto subito il giro tra amici e conoscenti, che in questi giorni l'avevano cercata ovunque, lanciando anche appelli sul web. Elisabetta Luvera era stata vista per l'ultima volta all'ospedale di Vercelli, dove si era recata per una visita. Uscita dal nosocomio, aveva fatto perdere le sue tracce. Molto conosciuta a Santhià per aver fatto parte del Comitato per il Carnevale, e per l'attaccamento al suo cane, il suo allontanamento era apparso a tutti inspiegabile. Ora, con questa telefonata, ha tranquillizzato i tanti che le vogliono bene.