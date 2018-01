Giovane indagato per danneggiamento aggravato

VERCELLI - Passeggia con fare sospetto, tra le auto parcheggiate in via Tanaro, a Vercelli, e improvvisamente spacca lo specchietto retrovisore di un veicolo. È un 23enne, di origini marocchine, ora denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato. A segnalare immediatamente l'accaduto ai militari dell'Arma era stato il fidanzato della proprietaria del mezzo, la quale mai aveva avuto a che fare con il magrebino. Sono bastati pochi minuti, a una pattuglia, per rintracciare il 23enne poco distante, bloccarlo e portarlo in caserma.