Arrestato dai Carabinieri un pusher tunisino 27enne

VERCELLI - I militari della stazione carabinieri di Vercelli hanno arrestato H.M., 27enne, cittadino tunisino domiciliato a Vercelli e gravato da vicende penali per reati in materia di stupefacenti, in ottemperanza ad un ordine di custodia in regime di arresti domiciliari emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, perché responsabile di detenzione e spaccio di stupefacenti commesso in Verona nel novembre 2017. L’arrestato, pertanto, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso la propria residenza e sottoposto agli arresti domiciliari.