Polizia: inseguimento per le vie di Caresanablot

VERCELLI - Due soggetti, di cui non sono state rese note le generalità, sono stati denunciati dalla Polizia di Vercelli per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga, e uno anche per guida senza patente. Il veicolo su cui viaggiavano era stato intercettato ieri, mercoledì 14 febbraio, a Caresanablot. Alla vista della pattuglia, il conducente aveva tentato una manovra diversiva, nel tentativo di darsi alla fuga. Bloccato, è stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di stupefacente, nascosto in un pacchetto di sigarette, così come la persona che era con lui. Inoltre, ha detto agli agenti di aver tentato di evitare il controllo, in quanto non aveva mai conseguito il permesso di guida.